Após perder o Show dos Famosos, Wanessa Camargo desabafa nas redes sociais

27/12/2021 | 13:10



Wanessa Camargo esteve presente na noite do último domingo, dia 26, participando do quadro Show dos Famosos, do Domingão, e acabou perdendo a competição para Gloria Groove.

A filha de Zezé Di Camargo conseguiu arrasar em diversos momentos de suas apresentações, incluindo a última dela interpretando Britney Spears. Já nas redes sociais, a artista divulgou um vídeo de sua última apresentação no quadro e falou sobre a disputa que foi super acirrada.

Britney, isso é pela sua liberdade! Minha final não poderia ser diferente! Eu espero que vocês tenham apreciado tanto quanto eu, não é fácil representar essa mulher. Quem critica, não faz ideia de como é tentar faze-la em um palco, é simplesmente insano. Eu espero que tenha feito jus a ela e entretido vocês! Obrigada por TUDO! Por todos os feedbacks, eu li todos. Os reacts no youtube, tudo! Obrigada ao Domingão pelo convite, a produção e ao time impecável, aos meus colegas de casting! Foi uma honra fazer parte e dividir tudo isso com vocês!

A publicação, claro, recebeu diversos comentários positivos e elogios pela performance de Wanessa Camargo.