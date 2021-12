Governo do Estado inicia obras do Piscinão Jaboticabal

Daniel Tossato



27/12/2021 | 12:17



O governo do Estado de São Paulo, sob comando do governador em exercício, Rodrigo Garcia (PSDB), deu início, na manhã desta segunda-feira, (27), início das obras de construção do Piscinão Jaboticabal, que fica nas divisas entre São Bernardo, São Caetano e a Capital. O reservatório pode resolver problemas de cheias que assolam a região e deve beneficiar mais de 500 mil pessoas.

A expectativa é de que o reservatório fique pronto em até 18 meses e seja entregue no primeiro semestre de 2023. A área total onde ficará o Piscinão Jaboticabal abrange 154 mil metros quadrados e recebeu aporte de R$ 238 milhões, sendo R$ 132 milhões em obras e outros R$ 106 milhões em desapropriações. Com capacidade de acumular 900 milhões de litros de água, o equipamento pode ser o maior de seu tipo no Brasil.

Hoje pela manhã, no evento que deu início as obras, o governador Rodrigo Garcia recebeu os prefeitos de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), e da Capital, Ricardo Nunes (MDB), municípios diretamente beneficiados pela intervenção.

“Desarquivamos o projeto do Piscinão Jaboticabal em março 2019, quando o Grande ABC sofreu com as enchentes e que deixaram vítimas fatais. Achamos, inicialmente, que receberíamos auxílio financeiro do governo federal, mas isso não ocorreu. Toda obra será custeada com valores do tesouro to Estado de São Paulo”, declarou o governador em exercício durante sua fala.