Chay Suede e Laura Neiva comemoram aniversário da filha: Um temperamento tão forte quanto a doçura do seu sorriso

27/12/2021 | 12:11



Chay Suede e Laura Neiva estão em festa! Maria, a filha mais velha do casal, completou dois anos de idade e os papais não deixaram a data passar em branco, realizando duas celebrações para a pequena. Nas redes sociais, Herica Godoy, mãe de Chay, compartilhou algumas imagens dos momentos e escreveu um texto homenageando a neta.

Hoje é o dia da minha florzinha de pimenta. Maria está fazendo dois anos, tem pouco mais de 80 centímetros e um temperamento tão forte quanto a doçura do seu sorriso. É isso que minha Maricotinha é: geniosa e adorável! Como me vejo nela e fico toda boba quando dizem que se parece comigo.Meu pedacinho, minha riqueza, vovó ama tanto que dói. No primeiro vídeo, o parabéns da festinha antecipada e depois o de hoje, porque ela merece (e ama!) um monte de parabéns! Que seu sorrisinho sapeca, suas dancinhas e gracinhas, façam nossos corações transbordarem de amor por longos anos de vida.

Laura Neiva também postou uma mensagem para lá de emocionante, junto de um clique fofo.

Ela é minha maior alegria, o combustível dos dias difíceis e o motivo dos meus dias felizes. Ela é engraçada, divertida, carinhosa, um pouco bruta e ardida, mas isso e seu andar nas pontas dos pés são um charme. É muito amada por todos que a conhece e eu fico muito feliz com todo amor que minha filha recebe. Me enche de orgulho e me surpreende todos os dias com alguma coisa que ela aprendeu? Todo crescimento dela tem sido tão rápido e eu fico querendo que passe devagar, pra não perder nem um segundo. A minha vontade é de congelar o tempo pra aproveitar ainda mais. Minha vida é mais viva com a chegada dela! Viva a Maria! Viva! Feliz aniversário, meu amorzinho, mamãe se pudesse te levava até a lua!