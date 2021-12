Agatha Moreira surge com cabelos raspados e se despede da personagem de Verdades Secretas 2: Me preparo para uma nova década de aprendizados

27/12/2021 | 12:10



Agatha Moreira se despediu da personagem Giovanna Ticiano, de Verdades Secretas 2, e compartilhou o momento em seu perfil no Instagram no último domingo, dia 26 - a atriz raspou a cabeça, tirando totalmente os fios descoloridos, e ficando apenas com a raiz das madeixas.

Aos poucos me despeço. Me despeço do que um dia já fui. Me despeço das personagens que em mim habitaram. Me despeço dos vinte e tantos anos. Me despeço do que já não me cabe mais.

E a partir de agora me preparo para uma nova década de aprendizados, conquistas e novos sonhos. Me sinto pronta e ansiosa para a chegada da Agatha 3.0!, escreveu a artista na legenda da publicação.