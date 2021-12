Ludmilla usa vestido baratinho no dia de Natal

27/12/2021 | 12:10



Ludmilla demonstrou mais uma vez que é muito gente como a gente. Pois é, a cantora compartilhou em suas redes sociais na última sexta-feira, dia 24, que não precisa de luxo para ficar sentada no sofá da sala.

A funkeira compartilhou em suas redes sociais que escolheu para passar a noite de Natal um vestidinho curtinho rosa, que claro, que os fãs foram atrás do preço e ficaram surpresos que ele custa apenas 159 reais.

Apesar de estar bem basiquinha com a escolha do look, Ludmilla simplesmente ficou super linda com o vestido de alcinha e posou ao lado de sua esposa, Brunna Gonçalves, na frente da árvore de Natal da família.