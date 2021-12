Ibovespa abre em alta contida, tocando a máxima aos 105 mil pontos

27/12/2021 | 11:44



O Ibovespa abriu esta segunda-feira, 27, em alta, ainda que contida, escalando máximas aos 105.409,57 pontos (avanço de 0,49%) na sequência. Em semana de baixa liquidez, favorece os negócios notícias externas do lucro das empresas industriais chinesas, de alta de 9%, e também notícias norte-americanas de vendas de fim de ano e da expectativa por um acordo para a aprovação do pacote de US$ 2 trilhões pretendido pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

"Em uma semana com pouquíssimos indicadores e liquidez baixa, qualquer notícia positiva puxa os mercados", aponta Rodrigo Franchini, sócio da Monte Bravo Investimentos.

A alta mais contida, contudo, acompanha o movimento externo ditado sobretudo por uma cautela em relação aos efeitos da variante Ômicron.

Às 11h28, o Ibovespa tinha alta de 0,35%, aos 105.254,65 pontos.