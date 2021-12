Gloria Maria revela que perdeu 16 quilos após tumor no cérebro e entrega crush em Obama

27/12/2021 | 11:11



Não é novidade que Gloria Maria passou por poucas e boas nos últimos tempos! Durante live com Narcisa Tamboriendeguy, a apresentadora revelou que perdeu 16 quilos após o tratamento do tumor no cérebro, diagnosticado em 2019, e ainda entregou crush no Obama, ex-presidente dos Estados Unidos.

Depois de ter inchado 14 quilos no meu tratamento, tomando corticoide, eu consegui perder 16 quilos. Estou magra, recuperada, bela, feliz com as minhas filhas e continuo me tratando, fazendo imunoterapia. [...] Talvez eu faça um livro contando essa minha experiência dos últimos dois anos, porque eu estou vivendo a arte de viver o medo sem ter medo. A cada dia, para mim, é um momento de medo dessa minha recuperação. A experiência que estou vivendo nesses últimos dois anos, que é uma experiência de um medo, um susto constante, porque um tumor no cérebro é uma coisa que assusta. A cada exame, a cada teste que você faz, você tem medo de um fragmento voltar. É como se você estivesse vivendo numa forca o tempo inteiro. E se você tiver medo, você não vive. Então, eu tenho aprendido essa arte de viver sem ter medo do medo. E isso é um exercício diário, disparou.

Gloria também chocou os seguidores ao relembrar que já namorou cinco ao mesmo e afirmou sofrer vários tipos de preconceito:

Sofri e sofro todo o tipo de preconceito, mas eu não estou nem aí, porque sou livre. Falei num podcast que já namorei cinco ao mesmo tempo, e todo mundo ficou chocado. Mas a verdade é essa. Só que era uma época que não tinha internet nem rede social, então a gente vivia e não ficava preocupado com a vida dos outros. Não estou nem aí, eu vivo, sou livre. Se eu ficar preocupada com isso nessa altura da minha vida, vou ficar maluca.

Ao longo da carreira, a jornalista já entrevistou diversas celebridades, como Michael Jackson. Diante disso, Narcisa perguntou qual personalidade ela ainda não trocou uma ideia, mas gostaria muito. Sem pensar duas vezes, Gloria disse Obama:

Ele é realmente o crush da minha vida. A única coisa que eu queria ter antes de morrer é um dia inteiro com o Obama [risos].