Mc Mirella passa a noite na casa de João Guilherme

27/12/2021 | 10:11



Caso você não lembre, Mc Mirella acabou não gostando de alguns posicionamentos, brincadeiras e falas de seu ex-marido, Dynho Oliveira, dentro de A Fazenda 13 e acabou pedindo divórcio mesmo com o dançarino ainda confinado e sem saber de nada.

A funkeira tirou todos os seus pertences da casa que eles tinham juntos e está aproveitando como nunca a sua fase solteira. E agora, segundo informações do colunista Léo Dias, do Metrópoles, Mc Mirella passou uma noite com João Guilherme, na casa nova do filho de Leonardo, em São Paulo.

Segundo o jornalista, a noite entre os dois foi tão agitada que a cantora acabou esquecendo um cartão na casa de João Guilherme e como ele estava de viagem marcada, teve que deixar o documento para que fosse retirado por um motoboy.

Lembrando que João Guilherme também está solteirão após o término polêmico com Jade Picon.