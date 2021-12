Zé Neto cancela agenda de shows: Já iniciou o novo tratamento e deverá ficar em repouso

27/12/2021 | 10:10



Os fãs de Zé Neto foram pegos de surpresa no último domingo, dia 26! Isso porque a assessoria de imprensa do cantor emitiu um comunicado onde cancela todos os shows da agenda da dupla até o dia 9 de janeiro.

Os shows da dupla Zé Neto & Cristiano de hoje ao dia 09 de janeiro serão cancelados em virtude de ter sido detectada monilíase oral (fungo), causado pelo uso de corticoide, medicamento utilizado pelo cantor no recente tratamento para sanar os focos de vidro fosco no pulmão. O cantor já iniciou o novo tratamento e deverá ficar em repouso no período acima mencionado. Tanto Zé Neto como Cristiano, já estão em casa. Não há necessidade de internação neste caso, segundo atesta o médico particular de Zé Neto, Dr. Wandervan Antônio de Azevedo. O sertanejo, que faz dupla com Cristiano, revelou recentemente uma lesão pulmonar, preocupando fãs de todo o país. De acordo com a equipe do artista, Zé Neto está com foco de vidro no pulmão, um problema que poderia ser consequência da Covid-19, assim como do consumo de Vape, cigarro eletrônico.