Mesmo vacinado, Caetano Veloso testa positivo para a Covid-19

27/12/2021 | 10:10



Caetano Veloso compartilhou em suas redes sociais no último domingo, dia 26, com seus fãs e seguidores que junto com sua esposa, Paula Lavigne, eles acabaram testando positivo para a Covid-19.

Apesar de todo o susto em testar positivo para a doença, o artista deixou bem claro na publicação que ele e a atriz estão bem e com apenas sintomas leves da doença.

Depois de uma semana de resultados negativos para testes diários corretamente exigidos por produções de shows televisivos, Paulinha e eu testamos positivo para covid-19, na Bahia, aonde chegamos faz cinco dias. Estamos bem e atribuímos isso ao fato de estarmos vacinados. O importante é que quem pode deve fazer o teste. E sobretudo que todos se vacinem com as três doses. A pandemia não acabou e a nova variante é muito contagiosa.