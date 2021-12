Boninho se emociona com elogios de Luciano Huck: Não é fácil fazer televisão sendo filho do Boni

27/12/2021 | 10:10



Luciano Huck rasgou elogios para Boninho no Domingão com Huck do último domingo, dia 26. Enquanto apresentava o quadro Show dos Famosos, no qual o diretor é jurado, o marido de Angélica ressaltou o talento do Big Boss e agradeceu a parceria. Por outro lado, Boninho desabafou sobre os obstáculos por ser filho de Boni.

- O Boninho é apaixonado pela arte, pela arte de fazer televisão. Não é fácil, Boninho, você fazer televisão sendo filho do Boni e chamando Boninho. Para você ter o sucesso que você tem e você conquistou, e eu sou testemunha disso, é fruto de muito trabalho, muita dedicação e muito amor pelo que você faz. Você é um cara que distribui amor. Eu tenho um privilégio gigantesco de ter você aqui comigo hoje, você sabe o que é importante para mim.

Após a declaração, a plateia bateu palmas e deixou Boninho emocionado. Ele também recebeu palavras carinhosas de Claudia Raia e Preta Gil, que dividiam a bancada com ele.