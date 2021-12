Mateus, da dupla sertaneja com Jorge, testa positivo para covid-19

27/12/2021 | 09:42



Jorge e Mateus tiveram de cancelar o show que fariam em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, na terça-feira, 28. Isso porque Mateus testou positivo para covid-19 e está em isolamento social. Jorge também fez o exame para saber se está com coronavírus, mas o resultado saiu "inconclusivo".

"Jorge, com análise final de exame como "inconclusivo", permaneceu em observação e afastamento. Mateus, que manifestou sintomas leves no dia 19 de dezembro, mantém o isolamento em sua casa desde a positivação do resultado de covid-19. Diante da situação, as duas próximas apresentações da dupla sofrerão alterações", diz o comunidado da assessoria de imprensa dos sertanejos.

O show que seria feito nesta segunda-feira, 27, em Florianópolis, Santa Catarina, será realizado em 5 de janeiro.

A apresentação do dia 28, na terça, em São Miguel do Gostoso, será cancelada e sem data definida para reagendamento.

"Ressaltamos a importância das vacinas contra as doenças virais. Esperamos que tudo e todos fiquem bem", encerra o comunicado da dupla Jorge e Mateus.