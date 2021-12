Karol Conká faz retrospectiva de 2021 e reflete sobre sua trajetória: Precisei parar e me conhecer novamente

26/12/2021 | 17:10



Fim de ano é época de muitas pessoas pararem para refletir sobre tudo que aconteceu e tudo que querem para o próximo ano.

E com Karol Conká, não foi diferente. A ex-BBB publicou um vídeo falando sobre como aprendeu com 2021 e destacou que as pessoas que estiveram ao seu lado foram essenciais para ela nessa trajetória. O vídeo finaliza com a mensagem de que ela ainda irá subir muito no futuro.

Junto da publicação, Karol escreveu:

2021 está acabando e foi um ano muito intenso e de muito aprendizado para mim. Usei ele para me entender, foi uma vírgula onde precisei parar e me conhecer novamente e ver essa retrospectiva é algo muito forte e especial. Significa a jornada que estou trilhando para fazer as pazes comigo mesma e aprender com meus erros, ter mais empatia, respeitar meus limites e os limites do próximo, olhar para o lado que menos gosto em mim e entender que ele também faz parte da minha personalidade e que pode ser evoluído cada dia mais.