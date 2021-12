Luiza revela que Maurílio teve parada cardíaca de 38 minutos: Ele já é um milagre

26/12/2021 | 17:10



O cantor Maurílio recentemente foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar e segue internado no Instituto Ortopédico de Goiânia. De acordo com um boletim médico divulgado pelo hospital, o sertanejo está entubado, sedado e com hemodiálise contínua. Luiza, que faz dupla com o artista, foi a responsável por socorrê-lo quando ele começou a passar mal na gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel. Em uma conversa com a colunista Fábia Oliveira, ela deu mais detalhes do momento.

- Quando a gente chegou no camarim para aguardar nossa hora de participar, o Maurílio já estava se queixando de que não estava se sentindo bem. E a gente estava achando que era porque ele estava cansado por estar virado, porque ele não dormiu direito. Ele estava com dor aqui [na nuca], ele estava vermelho antes de passar mal, só que a gente achou que era cansaço, disse para a jornalista.

A cantora, então, explicou que Maurílio ficou desacordado assim que terminaram de filmar a participação no projeto.

- A gente estava fazendo foto, se despedindo, quando eu olho pra trás, o Maurílio caído. E aí foi aquela confusão, ele teve os primeiros socorros lá, mas a ambulância demoraria a chegar. Eu coloquei no carro e levamos para o hospital mais próximo. Quando ele foi pra sala de emergência, eu estava com ele o tempo inteiro.

No entanto, ela não pôde continuar com o amigo por muito tempo, já que precisou sair da sala.

- Ele teve três paradas, uma delas durou 38 minutos. Ele sumiu e voltou. O Maurílio já é um milagre. Há três dias conseguiram fazer uma ressonância no Maurílio, porque eles [médicos] não estavam conseguindo mexer nele, porque ele estava muito em risco. É uma coisa muito imprevisível, a parte neurológica. Pode ser coisa de um dia, uma semana ou de meses. O médico explicou para mim que a situação é grave, mas que nada é impossível pra Deus.

Por fim, Luiza ressaltou que todos, sobretudo os familiares, estão muito preocupados com Maurílio e pediu energias positivas.

- Estamos muito derrubados com a situação, a mãe e a mulher dele, principalmente. Vejo que elas estão bem apreensivas porque não tem o que falar. Os médicos pediram tempo, porque ele precisa de tempo agora.