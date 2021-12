Com 2 gols de Jorginho, Chelsea derrota o Aston Villa, de virada, no Inglês

26/12/2021 | 16:35



Com 2 gols de Jorginho, ambos de pênalti, o Chelsea derrotou o Aston Villa, de virada, por 3 a 1, neste domingo, pelo Campeonato Inglês. Com o resultado, o time de Londres soma 41 pontos, ao lado do Liverpool, na segunda colocação. A liderança é do Manchester City, com 47.

O primeiro tempo foi disputado com muita transpiração e pouca inspiração pelas equipes. Poucas oportunidades foram criadas e o placar de 1 a 1 só foi construído por causa de duas falhas defensivas.

O Chelsea concentrou suas ações ofensivas pelo lado esquerdo com Marcos Alonso, mas sentiu a falta de uma presença na área para definir as jogadas. Já no Aston Villa o destaque foi o brasileiro Douglas Luiz, autor de ótimos passes para os contra-ataques da equipe de Birmingham.

Aos 28, o Aston Villa abriu o placar com um gol contra de James, de cabeça, após cruzamento do lateral-esquerdo Target. O empate do Chelsea não demorou a acontecer. Aos 34, Cash cometeu pênalti infantil e o brasileiro Jorginho, com categoria, fez 1 a 1.

O Chelsea voltou para a etapa final com Lukaku no comando do ataque. E o centroavante precisou de apenas 11 minutos para quebrar um jejum de oito partidas sem balançar as redes. Hudson-Odoi cruzou da esquerda e o belga nem precisou saltar para virar o placar para o time londrino.

Os 45 minutos finais foram quase todos do Chelsea, que poderia ter feito o terceiro com Mount, aos 21 minutos, após se livrar do goleiro Martinez, mas a finalização foi para fora. O Aston Villa não teve forças para reagir e ficou acuado em seu campo a maior parte do tempo.

Corajoso e empurrado pela torcida, o time da casa tentou o empate no final, apesar de suas limitações técnicas. Com isso, se abriu atrás e Lukaku foi fatal, ao puxar sozinho o contra-ataque e só foi parar no pênalti cometido por Konsa, aos 48 minutos, que Jorginho converteu.