Anitta passa Natal com look de mais de 60 mil reais! Veja as maiores extravagâncias dos famosos!

26/12/2021 | 16:11



Anitta passou o Natal em casa, mas é claro que não deixou o glamour de lado!

Segundo um fã clube de looks da cantora, o vestido preto de estrelas usado por ela para passar a noite com a família é da grife YSL, e custa dez mil e 700 dólares, o que passando para reais dá mais de 60 mil reais!

A própria cantora comentou na publicação sobre as informações do look, e brincou: Eu fico impressionada com esse Instagram que acha TODOS meus looks. Chique demais, né?