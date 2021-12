Regina Casé leva neto para conhecer a Torre Eiffel: Emoção incrível

26/12/2021 | 16:11



No último sábado, dia 25, Regina Casé compartilhou o momento super especial em que levou o neto, Brás, para conhecer a famosa Torre Eiffel, uma das atrações principais de Paris, na França. O pequeno é filho de Benedita, filha da atriz, e o do fotógrafo João Pedro Januário. Com apenas quatro anos de idade o pequeno já conheceu o cartão postal da cidade francesa junto com sua família.

No post feito no Instagram, a vovó coruja compartilhou algumas fotos com Brás e falou sobre o momento mais que especial para os dois.

Coisa mais linda do mundo! Brás me pedia desde sempre pra ver a Torre Eiffel? Qualquer lugar que eu viajava, Nova York, Lisboa? ele pedia para eu tirar uma foto da torre para ele e para eu mostrar na chamada de vídeo a torre acesa, e quando eu respondia que não era lá ele perguntava: nem dá pra ver daí??? E eu: não, Brás, só em Paris! Hoje mostrei pra ele de pertinho e foi uma emoção incrível! Corre o carrossel de fotos pra ver como ele me agradeceu!!!! É amor demais pro meu coração!!!