Virginia Fonseca ganha anel de diamantes de Zé Felipe; saiba mais!

26/12/2021 | 16:10



Virginia Fonseca ganhou um presentão de Natal do marido Zé Felipe e compartilhou tudo com os fãs! Em seu canal no YouTube, a musa postou um vídeo abrindo cada um dos mimos recebidos no feriado natalino e ficou surpresa com o presente dado pelo companheiro: um anel de ouro com catorze diamantes.

- Nossa, amor! Você deu o nome. É com o fundo de ouro amarelo que eu amo. Eu amei, olha o quanto que brilha, disse empolgada, mostrando a joia para a câmera.

- Esse presente não acaba, é diamante puro. Você pode passar para a Maria Alice, para a filha da Maria Alice, completou o cantor, citando a filha do casal, nascida em maio de 2021.