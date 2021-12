Samantha Schmütz volta aos cinemas com Tô Ryca 2

26/12/2021 | 15:11



Samantha Schmütz está de volta aos cinemas com o novo longa Tô Ryca 2!

A franquia que teve início em 2016 com o filme Tô Ryca, terá agora a participação da dupla sertaneja Maiara e Maraísa. A atriz viverá novamente o papel de Selminha, que depois de fatura uma grande herança de um tio falecido, irá perder a grana e viver sem as regalias e luxo que já se acostumou.

O que acontece é que Selminha é surpreendida com uma homônima, isso mesmo, uma mulher com exatamente o mesmo nome que ela, que surge para conseguir seus diretos e ter a herança para ela. Com isso, os bens e toda a herança de Selminha são congelados e ela precisa se adaptar novamente com o estilo de vida que tinha antes de ficar rica.

O filme estreia dia 3 de fevereiro nos cinemas brasileiros e tem direção de Pedro Antônio.

Além de Schmütz, o elenco ainda conta com nomes como Katiuscia Canoro, Rafael Portugal, Anderson Di Rizzi, Marcello Melo Jr, Charles Paraventi.