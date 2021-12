Kate Middleton surpreende ao tocar piano em apresentação de Natal

26/12/2021 | 14:11



Kate Middleton organizou um evento comunitário em Londres que aconteceu no dia 8 de dezembro, mas que foi ao ar apenas na última sexta-feira, dia 24. A Duquesa de Cambridge afirmou que gostaria de celebrar a vida da comunidade e quem participou foram os heróis comunitários. Kate acabou fazendo uma surpresa super especial e tocou piano durante uma apresentação com o cantor Tom Walker.

Ela também fez um discurso para agradecer todos que apoiaram as comunidades durante a pandemia e celebrou os atos de bondade que ocorreram por todo o país durante esse período difícil. A integrante da família real refletiu sobre mais um ano extraordinário e até sobre os desafios inimagináveis vividos neste período.

O evento também contou com as apresentações de Ellie Goulding e Leona Lewis. Os pais de Kate, Michael e Carole Middleton, e os irmãos da duquesa, James e Pippa, estavam presentes na celebração.

Discurso de Natal

E Kate não foi a única a chamar a atenção com uma apresentação surpresa neste Natal. Rainha Elizabeth II fez um discurso muito pessoal neste Natal após ter perdido o marido, Príncipe Philip, em abril deste ano.

- Embora seja uma época de grande felicidade e bom ânimo para muitos, o Natal pode ser difícil para aqueles que perderam entes queridos. Este ano, principalmente, eu entendo o porquê.

A monarca não deixou de mencionar a falta que Philip fará para ela e para a família nesta data comemorativa. E ainda comentou sobre a chegada de quatro crianças durante este ano.

- Para mim e minha família, mesmo com a falta de uma risada familiar este ano, nós teremos alegria, pois temos a chance de relembrar e ver novamente a maravilha da época festiva através dos olhos de nossos filhos pequenos, dos quais tivemos o prazer de receber mais quatro neste ano.

Com uma alta nos casos de Covid-19 na Inglaterra, a rainha cancelou a tradicional reunião de Natal da realeza e falou que a família não estaria celebrando como gostaria.

- Sentimos sua presença enquanto nós, como milhões em todo o mundo, nos preparávamos para o Natal. Apesar do Covid-19 novamente significar que não podemos comemorar tão bem quanto gostaríamos, ainda podemos desfrutar das muitas tradições felizes.

Ainda lembrando do falecido marido, Elizabeth declarou:

- Para mim, nos meses desde a morte do meu amado Philip, tenho obtido grande conforto com o calor e a afeição de muitas homenagens à sua vida e trabalho - de todo o país, da Comunidade e do mundo. Seu senso de serviço, curiosidade intelectual e capacidade de encontrar diversão em qualquer situação - eram todos irreprimíveis. Aquele brilho malicioso e questionador foi tão brilhante no final como quando eu o vi pela primeira vez. Mas a vida, é claro, consiste em separações e finais e também em primeiros encontros, e por mais que eu e minha família sinta saudades dele, sei que ele gostaria que curtíssemos o Natal.