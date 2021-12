Whindersson Nunes anuncia leilão de peças marcantes na sua história!

26/12/2021 | 14:10



Whidersson Nunes anunciou uma novidade no último sábado, dia 25. Nas redes sociais, o humorista contou que vai fazer um leilão na internet das peças mais marcantes para sua história e carreira, e que o dinheiro arrecadado será destinado para aldeias indígenas afetadas pelas chuvas na Bahia.

Nos próximos dias, vou liberar um site leiloando algumas peças marcantes para minha vida, a roupa do primeiro show, a roupa de Qual é a senha do Wi-Fi, e também a primeira guitarra que tive, várias coisas. O arrecadado vai paras aldeias indígenas que sofreram com as chuvas na Bahia, escreveu no Twitter.

Os internautas apoiaram a atitude do humorista, assim como a influenciadora GKay, que se ofereceu para ajudar na ação:

Amigo, quero entrar nessa contigo, eu podia ver alguns looks da farofa, quero ajudar também, afirmou.