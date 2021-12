Sistema Anchieta-Imigrantes registra lentidão no sentido Litoral neste domingo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



26/12/2021



Atualizada às 13h48

De acordo com a última atualização da Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), no momento, há congestionamento na descida pela Imigrantes do km 32 ao 53 e pela via Anchieta, do km 38 ao km 44. Anchieta ainda tem lentidão no sentido Litoral, do km 26 ao km 29, todos devido ao alto fluxo de veículos. O tráfego está normal nos outros trechos. Conforme as atualizações pelo Twitter, a concessionária registra lentidão no SAI deste o início da tarde deste domingo (26).

Na última semana, a Ecovias divulgou que a expectativa para o Ano Novo é que até 1,1 milhão de veículos trafeguem pelas pistas até o dia 3 de janeiro.