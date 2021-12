Após revelar crise no casamento com Gabi Brandt, Saulo Pôncio ganha homenagem de aniversário da esposa

26/12/2021 | 13:10



O feriado de Natal foi conturbado para alguns famosos, e na última sexta-feira, dia 24, Saulo Pôncio revelou nos Stories de seu Instagram que seu casamento com Gabi Brandt está passando por uma crise.

Na mensagem publicada, ele escreveu:

As provações servem para nos ajudar a evoluir e nos tornarmos pessoas melhores... A tempestade é necessária para que haja o arco-íris. Hoje nossa família passa por uma tempestade e não coube a mim decidir, mas só me resta orar para que Deus nos guarde e nos ajude. Peço a oração de vocês também pelo meu casamento, e creio que as promessas de Deus vão se cumprir novamente. Vamos crescer juntos!

Depois da publicação, ele deixou outra mensagem aos seguidores, dizendo que não aconteceu nada demais e que crise todo o casamento tem, mas que por serem pessoas públicas, ele achou que deveria informar a todos do que está acontecendo. Ele ainda finalizou deixando um recado para Gabi:

Te admiro muito. Você vai ser sempre a mulher da minha vida.

Apesar da fase conturbada, Gabi e Saulo passaram o Natal em família, e a influenciadora compartilhou fotos deles ao lado dos filhos, com a legenda:

Nosso Natal foi assim. Em família, juntos sempre, independente das circunstâncias. E esse é o mais importante? Que nesse Natal, Deus encha o coração de vocês de alegria. A alegria que vem do espírito santo. Aquela que nada mais no mundo vai te dar.

No último sábado, dia 25, Gabi abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores, e um internauta questionou se ela se sentiu mal por ter estas questões de seu relacionamento expostas.

Eu vi várias pessoas comentando: Nossa, para que expôr? Infelizmente esse é o lado ruim de trabalhar com mídia. É inevitável a exposição porque as pessoas iam perceber que estamos distantes, sem postar nada juntos e como andei visitando algumas casas, mais cedo ou mais tarde essa fofoca ia surgir... Então optamos por falar, para evitar especulações erradas. Melhor trabalhar com a verdade do que fingir uma coisa na internet que não é a realidade do momento. O importante agora é saber que a gente se ama, estamos bem, focados na fidelidade da nossa família, e orando para que tudo ocorra conforme a vontade de Deus!

E não parou por aí. Neste domingo, dia 26, é aniversário do Saulo, e Gabi aproveitou para fazer uma homenagem à ele em seu Instagram. Junto de um vídeo do cantor, ela escreveu:

Feliz aniversário pra esse cara que eu admiro tanto! Seu coração é puro e gigantesco, sua luz é absurda e eu e os meninos temos muita sorte de ter você na nossa vida. Você me deu os maiores tesouros da minha vida: meus 2 filhos e minha vida com Cristo, que foi através de você. Amo você e haja o que houver você sempre pode contar comigo, eu to aqui por você e você sabe disso!