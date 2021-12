Fernando Zor afirma não ter traído Maiara: -Nunca houve nada

26/12/2021 | 12:10



O recente término entre Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, e Maiara continua dando o que falar!

Na última sexta-feira, dia 24, o colunista Leo Dias divulgou que os dois artistas colocaram um ponto final no relacionamento por causa de uma traição do cantor. Posteriormente, saiu na web uma selfie ousada de Fernando com a massoterapeuta Francieli Padilha, que começou a ser apontada como o pivô da separação.

- Ele estava fazendo um show na cidade, e eu não fui para esse show. Eu estava nessa balada, em uma mesa de frente ao palco. Filmei o Fernando cantando e, do nada, ele me chamou para ir dançar com ele e também conhecer o camarote dele. Ele estava muito bêbado. Nós tiramos uma foto juntos, aquela foto. Ele tentou ficar comigo, mas eu jamais faria isso. Nem sabia que haviam voltado. Para mim, ele falou que estava solteiro, relatou a mulher para Leo Dias. Ela também afirmou na conversa que chegou a receber ameaças de processo vindas da equipe do sertanejo.

Nas redes sociais, durante o feriado natalino, Maiara não ficou quieta e mandou algumas indiretas para o ex.

Boa noite para você que ganhou dois pares de chifre de Natal, escreveu nos Stories. Depois, ela ainda fez um pedido especial para o Papai Noel.

- Me manda um homem decente que eu estou preparada para receber, é só isso que eu espero do ano que vem.

A cantora chegou a mencionar a amiga, Marilia Mendonça, dizendo que devia tê-la escutado mais.

Diante das acusações, Fernando então concedeu uma entrevista para Leo Dias, na qual deu sua versão dos acontecimentos.

- Não aconteceu nada! Eu apenas não nego foto nem para o meu inimigo! Só que eu estava em um lugar em que, de repente, chegaram mais e mais pessoas. Eu não fiquei no lugar, fui embora direto do local. Não teve nada! As pessoas pediam para tirar foto e eu, assim como normalmente faço, estava conversando com todo mundo, como sempre. Sempre, sempre fiz isso! Eu não nego foto para ninguém. E aí a Maiara cai nas pilhas de hater. Tinha mulher? Tinha mulher! Todo mundo estava perto, mas não aconteceu nada. Você acha que eu ia fazer alguma coisa? Não existe!

O artista completou afirmando que ele e Maiara não conversam há alguns dias, já que ela o bloqueou.

- Ela me bloqueou de tudo! Ela me bloqueou! Eu falei com a Maraisa, e a Maraisa não me respondeu. Eu falei: Cunhada, o que está acontecendo? Isso não é legal, mas ela não responde. Ela [Maiara] está naquele momento dela, fora de si, e não adianta, eu não quero ficar falando, retrucando, porque é muita coisa, sabe? É duro! Porque não aconteceu nada, nada!