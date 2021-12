Gabriela Pugliesi testa positivo para Covid-19 pela segunda vez

26/12/2021 | 12:10



Gabriela Pugliesi revelou que testou positivo para o vírus da Covid-19 pela segunda fez. A influenciadora afirmou não estar com sintomas, mas precisou fazer o teste por causa de uma viagem internacional, e acabou descobrindo que está infectada. No último sábado, dia 25, ela deu a notícia pelos Stories do Instagram e disse que acabou passando o Natal sozinha em casa.

- O meu PCR deu detectado para Covid-19. Eu fiz três vezes para ter certeza, e deu positivo. Eu não estou sentindo absolutamente nada.

Pugliesi explicou que está com a vacina em dia, já tomada as duas doses. Ela explicou que está contando com um alerta, mas que está completamente bem.

- Vou ficar aqui em casa até eu testar negativo, vou fazer o PCR todos os dias. E também eu não sei desde que estou com o vírus, porque pode ser que ele esteja no finalzinho. Eu não sei porque eu não tive sintoma nenhum, então está super incerto.

A influenciadora iria fazer uma viagem internacional, mas acabou não indo por causa do resultado do exame. Apesar disso, ela afirmou que se mantém na esperança que logo ela estará sem o vírus e poderá aproveitar pelo menos um pouco da viagem que precisou ser adiada.

No início da pandemia, em março de 2020, Gabriela também se infectou com o vírus durante o casamento de sua irmã, Marcella Minelli.