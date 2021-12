Shapovalov testa positivo e é o 5º tenista com covid-19 após torneio de exibição

26/12/2021 | 10:39



O tenista Denis Shapovalov, número 14 do ranking da ATP, anunciou em suas redes sociais que testou positivo para a covid-19. O atleta é mais um que participou da série de exibições World Tennis Championship, em Abu Dabi, na semana passada, e contraiu a doença. O canadense, de 22 anos, recebeu o diagnóstico quando desembarcou em Sydney, onde pretende disputar a ATP Cup, no começo de janeiro.

"Olá a todos. Eu gostaria de informar que testei positivo para covid no desembarque em Sydney. Já estou seguindo todos os protocolos, incluindo o isolamento, e informando as pessoas com quem tive contato. Tenho sintomas leves e espero voltar à quadra quando for seguro. Agradeço a todos pelo apoio e desejo um período de festas feliz e seguro", escreveu o tenista nas suas redes sociais.

Shapovalov está na Austrália para a disputa da ATP Cup, torneio entre nações que está marcado para começar no dia 1º de janeiro. O Canadá está no grupo C, junto com Estados Unidos, Grã-Bretanha e Alemanha. Além de Shapovalov, a equipe canadense é formada por Felix Auger-Aliassime, Brayden Schnur, Peter Polansky e Steven Diez.

Na semana passada, Shapovalov participou do World Tennis Championship, em Abu Dabi, onde ficou com a terceira melhor campanha. Na disputa do terceiro lugar, o canadense venceu Rafael Nadal, que também testou positivo para covid-19 no começo da semana passada. Um dos técnicos de Nadal, Carlos Moya, também foi diagnosticado com a doença quando voltou dos Emirados Árabes Unidos para a Espanha.

As tenistas Belinda Bencic, campeã olímpica em Tóquio, e Ons Jabeur também foram contaminadas após passagem por Abu Dabi. Jabeur anunciou nas redes sociais que estava sentido sintomas mais fortes de febre e que estava se recuperando na Tunísia, seu país de origem. A tenista esteve nos Emirados Árabes para substituir Emma Raducanu depois que a britânica, campeã do US Open, se ausentou do torneio após também testar positivo para a doença.