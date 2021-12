Espaços públicos da região foram opções de passeio no Natal

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



25/12/2021 | 20:59



Depois de noite com temperaturas baixas e picos de garoa na véspera de Natal no Grande ABC, o Sol apareceu neste sábado (25) e convidou munícipes a aproveitarem os espaços públicos da região, como parques e paços municipais, tradicionais opções de lazer mesmo em fins de semana ‘normais’.

Mas, reflexo do fato de muitas pessoas terem ido viajar, esses espaços de lazer na região apresentaram movimento considerado “tranquilo”, o que fez com que frequentadores aproveitassem para estrear presente de Natal das crianças.

Como no caso de Thiago Hernandes, 36 anos, morador do bairro Jardim, em Santo André. Ele levou o filho, Efrain Alexandre Hernandes, 7, para estrear o patinete no Paço Municipal. Segundo o docente, a família não costuma frequentar o local, era mais acostumada ao Parque Celso Daniel, mas como Thiago aprendeu a andar de bicicleta no Paço, resolver repetir o feito com o filho, desta vez com o brinquedo do garoto. “O Paço tem um bom espaço, um ambiente com várias famílias e seguro”, ressalta o professor.

Outra que aproveitou as instalações do Celso Daniel foi a vendedora Daiara Silva, 24 anos, que mora em São Roque, mas que escolheu Santo André para passar o Natal neste ano. Neste sábado, pela segunda vez ela levou o filho, Nikolas Antônio da Silva, 4, e o sobrinho, Felipe Augusto da Silva, 10, ao local. Desta vez com um ingrediente especial: os pequenos estrearam os brinquedos de pelúcia que ganharam de Natal. “(As crianças) Gostaram bastante daqui (parque). Não querem ir embora. Além disso, eles amaram a decoração (de Natal) daqui. Ficamos encantados”, comenta Daiara. Neste ano o parque andreense recebeu a Vila de Natal, com iluminação e decoração especiais, além da Casa do Papai Noel.

Já em São Bernardo o movimento no Paço da cidade não surpreendeu aos moradores, apesar da tarde de calor.

A aposentada Cecília Giovani Batista, 65, que mora próximo ao local, aproveitou o dia para acompanhar a neta, Camila Batista, 10, em seu passeio de bicicleta, que havia ganhado no ano passado. Neste ano a pequena escolheu um tênis, que também usava ontem.

“Como moramos perto daqui, sempre que posso trago a Camila para andar de bicicleta e aproveitar o espaço, principalmente nas férias e aos fins de semana”, detalha a avó.

Outro espaço de lazer da região, a tradicional Avenida Kennedy, em São Caetano, também apresentava movimento tranquilo no feriado cristão, neste sábado. O que fez com que a família Bariani, moradora do bairro Olímpico, aproveitasse para relaxar após a noite de Natal, que teve direito até a Papai Noel em casa. A pequena Liz Bariani, 3 anos, aproveitou o dia ensolarado para estrear a bicicleta nova, presente de Natal, observada por Lucca, 8, a mamãe, Patrícia Bariani Barros, 45, e o papai Valter Barros.

Patrícia diz que esperava movimentação maior de pessoas pela avenida. “Se comparado com outros fins de semana, após a liberação por conta da pandemia, o movimento está bem tranquilo”, finaliza.

FUGA DA REGIÃO

Conforme a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), a previsão de circulação de veículos pelas duas vias nesta semana, devido ao feriado de Natal, é que até 475 mil passem pelo sistema até amanhã. Já a expectativa do Ano-Novo é que até 650 mil automóveis trafeguem por ambas as vias até o dia 3 de janeiro.