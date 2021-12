Com bela atuação de Kemba Walker, Knicks batem Hawks no Madison Square Garden

25/12/2021 | 17:10



Com 10 rebotes, 11 assistências e 10 pontos, o armador Kemba Walker foi o principal destaque do New York Knicks, neste sábado, no Madison Square Garden, na vitória sobre o Atlanta Hawks, por 101 a 87, na abertura da rodada de Natal da NBA.

A franquia de Atlanta teve o desfalque do armador Trae Young, seu principal jogador, que entrou nos protocolos contra a covid-19 e por isso ficou fora da partida.

Com cestas de três pontos de Walker, a equipe de Nova York abriu vantagem no placar desde o início e só viu Atlanta reagir na parte final do primeiro quarto, que teve a vitória dos anfitriões por 30 a 21.

Os visitantes voltaram mais ativos no ataque no segundo quarto e baixaram a diferença para quatro pontos, mas perderam ritmo e viram Nova York ir para o vestiário dez pontos à frente: 61 a 51. Fournier, com dez pontos em menos de dois minutos, foi o destaque.

A partir daí, os donos da casa administraram o placar e ainda foram melhores no terceiro quarto por 20 a 15, com os Hawks vencendo apenas o último período por 21 a 20.

Os Knicks conquistaram a 15ª vitória, após 33 partidas disputadas na temporada, enquanto os Hawks perderam pela 17ª vez, depois de 32 duelos.