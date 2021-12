Lorena Queiroz fala sobre experiência de protagonizar primeiro filme: Fiz coisas que eu nunca tinha feito antes

25/12/2021 | 14:11



Em entrevista, Lorena Queiroz, atriz mirim de apenas dez anos de idade, falou sobre a experiência de protagonizar o filme Alice no Mundo da Internet, uma adaptação do sucesso Alice no País das Maravilhas. No longa, a personagem é uma pré-adolescente que vai parar dentro do computador, e a grande novidade é que foi gravado completamente em chroma-key, ou seja, o cenário é todo computadorizado.

- Foi incrível, porque o filme é muito legal. Foi uma experiência nova, eu amei! Tive que fazer muitas coisas, foi muito daora. Foi uma experiência nova, eu fiz coisas que eu nunca tinha feito antes. A parte negativa é que é muito difícil imaginar como vai ser. A minha criatividade é boa, mas nem tanto. Então foi mais difícil na parte de imaginar o cenário, mas eu tenho certeza que vai ficar incrível, explicou ela.

Desde novinha, Lorena já esteve inserida no mundo da internet e das redes sociais, por conta disso, a vivência no mundo digital acabou auxiliando a atriz na hora de interpretar a protagonista.

- Me ajudou muito nas falas e no jeito, eu já vivo mais na tecnologia. Eu já vivo no Instagram, no Youtube, e como ela é uma youtuber, acho que foi no jeito de falar e se comunicar.

Além de protagonizar pela primeira vez, Lorena interpretou um personagem que, de certa forma, já existe, afinal, a Alice é uma personagem famosa do conto de Lewis Caroll.

- Eu tentei fazer uma Alice diferente, uma Alice mais eletrônica.

Queiroz já atuou na novela teen Carinha de Anjo e também no filme Meus 15 anos, estrelado por Larissa Manoela. Com apenas dez anos de idade, a atuação é uma paixão da menina.

- Tudo começou quando eu assisti um filme da Barbie, e eu não queria ser atriz, né (risos), eu queria ser uma popstar. Mas eu comecei a assistir Cúmplices de um Resgate, e então eu falei para a minha mãe: Mãe, eu quero fazer novela!