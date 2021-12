Guilherme Cabral brilha como filho de Mariana Ximenes em Nos Tempos do Imperador: Tivemos muita sincronia juntos!

25/12/2021 | 14:11



Com apenas 17 anos de idade, Gabriel Cabral já atuou em Pega Pega, Verão 90 e Amor de Mãe. Agora, o ator encara mais um trabalho na TV Globo como o Horace Dominique, filho dos personagens de Mariana Ximenes e Thierry Tremouroux, na novela Nos Tempos do Imperador. Na primeira fase da trama, o menino era interpretado por Thor Becker, já nos novos capítulos, Cabral continua a trajetória do personagem que acabou de retornar ao Brasil após ir embora com o pai, enquanto a mãe, vivida por Ximenes, escolheu ficar no país para lecionar as filhas do imperador. Em entrevista, o ator falou sobre a produção e ainda entregou como está sendo trabalhar com grandes nomes da televisão.

Trabalhar com a Mari [Ximenes] foi sensacional, as visões que ela tinha para cada cena, a troca de nós dois nas gravações era incrível. Tivemos muita sincronia juntos! Foi incrível! [...] Contraceno com muitos atores, como Letícia Sabatella, Selton Mello e mais um que não posso revelar... Faço parte do núcleo do Palácio, da trama principal. Trabalhar com um elenco tão experiente e poder me jogar em cena com eles me fez aprimorar muitas coisas, aprender muito. Além disso, pude mostrar para eles e para os diretores um pouco de mim, disparou.

Cabral explicou que a oportunidade para participar da novela rolou após alguns testes entre outros atores, onde acabou levando a melhor. Sobre a experiência de encarar um personagem inspirado em fatos reais, ele disse:

Está sendo incrível. Viver um personagem da vida real acompanha uma responsabilidade gigantesca. Apesar de ser um pouco sentimental, decorrente de sua criação na França, o conturbado relacionamento com a mãe imprime ao Dominique muita carga emocional na sua personalidade. Além disso, é um menino muito doce, só que esconde isso através de um semblante forte e fechado.

Ele ainda entregou que é um tanto quanto reservado nos bastidores, mas já colecionou momentos favoritos no set de filmagens. Além disso, Guilherme revelou como foi a preparação para entrar na pele de Horace.

Quando entro nos estúdios eu fico cem por cento focado, mas com certeza, os melhores momentos eram quando dávamos boas risadas no set, seja conversando, ou gravando juntos. [...] Tive várias sessões de prosódia para aprender o sotaque francês com a Iris Gomes, e também, preparação de elenco com a querida Cristina Bethencourt. Além disso, o preparo interior foi fundamental para que eu conseguisse realizar meu trabalho. O foco e a concentração, para mim, é o mais importante.

Para finalizar, ele falou o que o público de casa ainda pode esperar do personagem no decorrer da trama:

Vocês podem esperar um menino muito potente e uma trama com muita aventura e altos e baixos nessa reta final. A história é linda, com certeza vocês vão amar!