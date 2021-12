Luciana Gimenez revela segredo de beleza e entrega momento favorito com o porquinho de estimação

25/12/2021 | 14:10



Luciana Gimenez sabe como marcar presença! Em entrevista, a apresentadora e ex-modelo, que está com 52 anos de idade, revelou como mantém a boa forma:

- Eu não sou de beber muito, durmo bem, não fumo, faço ginástica, tenho um bom dermatologista, e claro, não posso tirar a genética da minha mãe [risos].

Luciana também comentou sobre Romeu, seu porquinho de estimação, que faz um baita sucesso nas redes sociais:

- Eu ganhei ele de um ex-namorado! O Romeu, na realidade, mora um pouco na minha casa e um pouco no sítio, afinal, temos que preservar os bichinhos, mas ele sempre vem visitar e eu gosto de entender como este porquinho é inteligente. Comecei a querer me inteirar sobre o universo dele. Com certeza, a parte mais legal foi a minha curiosidade por saber mais sobre a vida dos porquinhos[...] Ele é uma fofura, não é mesmo?