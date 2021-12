PSD e PL disputam Thiago Auricchio

Da Redação



Deputado estadual por São Caetano, Thiago Auricchio (PL) tem chamado a atenção de diversas lideranças políticas, inclusive de figuras de expressão nacional. Durante solenidade de posse do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), o passe do liberal virou comentário entre o ex-ministro Gilberto Kassab, mandatário do PSD, e também de Valdemar da Costa Neto, líder nacional do PL. Kassab, conhecido por movimentos de articulação nos bastidores, expôs desejo de contar com Thiago Auricchio nas fileiras do PSD, com destaque. Já Valdemar declarou que quer a permanência do liberal no partido. Fato é que, durante a solenidade de posse, Thiago ouviu elogios de todos os políticos que presenciaram o evento.

Confraternização

Vereador em Mauá, Sargento Simões (Podemos) participou de almoço com parlamentares de Santo André. Pode-se até dizer que parecia um estranho no ninho, já que era o único vereador de fora entre os comensais andreenses na mesa. Interlocutores afirmam que Simões, bom de garfo, também era só elogios ao presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB). Em Mauá, Sargento Simões tem se destacado com atuação na oposição.

Pesquisa ainda repercute

Políticos da região utilizaram as redes sociais para repercutir a pesquisa elaborada pelo Diário/Badra e que valiou desempenho dos prefeitos da região. Em muitos perfis do Facebook, e até em outras plataformas, vereadores, deputados, assessores e até prefeitos compartilharam a pesquisa, seja para exaltar o desempenho do prefeito de sua cidade ou até mesmo para cutucar algum chefe do Executivo que não foi bem avaliado assim.