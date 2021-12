Heitor Agrício

Especial para o Diário



25/12/2021 | 10:00



A unidade do Bom Prato em Santo André realizou ontem o almoço especial de Natal. Foram servidas cerca de 800 refeições. O cardápio, diferenciado, trouxe arroz e feijão acompanhados de lombo suíno ao molho de abacaxi como prato principal, salada noel – alface crespa, acelga e uva-passa com molho básico de salada –, farofa natalina – azeitona, pimentão verde, bacon, linguiça calabresa e ovo cozido – e para sobremesa cookie de baunilha. O almoço foi oferecido em toda rede do programa do governo.

Gerente do espaço, Renan Ramos classifica como “extremamente gratificante” a experiência de servir nesta época do ano. “As pessoas que fazem parte desse programa muitas vezes são invisíveis para a sociedade. Às vezes o único ‘bom dia’ que elas recebes é o nosso, o único ‘obrigado’ que elas recebes é o nosso. Nós nos sentimos úteis para a sociedade, então é um prazer imenso.”

Morador de Santo André, o aposentado João Teixeira de Lima, 67 anos, conta que costuma almoçar no local de segunda a sexta-feira, pois todos os familiares trabalham. “O prato de hoje (ontem) está muito bom. Acho legal que eles tragam esse cardápio diferente para o Natal.” Descontraído após a refeição, revela que para dia 31, véspera de Ano-Novo, espera que a ação se repita.

Donizete da Silva, 56, assíduo frequentador do Bom Prato, também elogia o cardápio do dia: “Muito gostoso. É uma oportunidade boa para agente”. Por conta do vício da bebida e desentendimentos familiares, conta que irá passar o Natal com amigos de rua em albergue. “É bom estar com as pessoas, mesmo sendo da rua, a gente é gente, né”, comenta o auxiliar de limpeza.

Outro morador de rua, Diego Monteiro, 32, diz que foi a primeira vez que veio à unidade de Santo André. Sobre o cardápio, acrescenta que não tem “frescura” na hora de se alimentar. “Se tivesse só feijão e farinha para mim já estava ótimo. Então, para mim, a comida estava maravilhosa.”

“O Bom Prato se firmou não apenas pela questão de segurança alimentar, mas pelo aspecto de dignidade e convivência e este cardápio especial simboliza todo o carinho e respeito que os clientes dos nossos restaurantes merecem”, destaca Célia Parnes, secretária de Estado de Desenvolvimento Social.

O gerente da unidade de Santo André informa que o Bom Prato há 19 anos, desde a inauguração, realiza ações especiais no fim do ano para celebração do Natal junto às pessoas em vulnerabilidade social. Ele confessa que fica marcado pelos frequentadores do lugar, mais precisamente os idosos, que se esforçam para ir ao local. “A gente, por meio deles (clientes), consegue ter esse parâmetro que o nosso serviço está tendo qualidade.”