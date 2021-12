Suga, integrante do BTS, testa positivo para covid-19

24/12/2021 | 17:35



O rapper Suga, do BTS, testou positivo para o novo coronavírus nesta sexta-feira, 24. A informação foi confirmada pela administradora de carreira do grupo, BIGHIT.

"Suga completou sua segunda rodada de vacinação contra a covid-19 no final de agosto e não apresenta sintomas. Ele está se cuidando em casa, de acordo com as diretrizes das autoridades de saúde. A empresa coloca a saúde dos artistas como prioridade e faremos de tudo para ajudar Suga em sua rápida recuperação", diz o comunicado oficial divulgado nas redes sociais .

O BTS está em período de férias e Suga seguirá em isolamento social até a plena recuperação dele para as atividades de 2022.