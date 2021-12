Editadas MPs que abrem crédito extra para auxílio emergencial e compra de vacinas

24/12/2021 | 17:31



O presidente Jair Bolsonaro editou Medida Provisória, publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta sexta-feira, 24, que abre crédito extraordinário de R$ 4,153 bilhões em favor do Ministério da Cidadania. Os recursos serão direcionados para o pagamento do auxílio emergencial de proteção social a pessoas em situação de vulnerabilidade, devido à pandemia de covid-19.

"A medida visa custear os gastos com a ampliação do Auxílio Emergencial, em razão da inclusão de todas as pessoas provedoras de família monoparental, independentemente do sexo", explica em nota a Secretaria Geral da Presidência da República.

Vacinas

O presidente também assinou MP, publicada em edição extra do Diário Oficial, que abre crédito extraordinário de R$ 6,4 bilhões, em favor do Ministério da Saúde. Os recursos serão direcionados para custear a aquisição, produção e fornecimento de vacinas contra a covid-19.