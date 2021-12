Rainha Elizabeth II cancela planos de Natal

24/12/2021 | 16:10



A Rainha Elizabeth II quebrou as tradições e cancelou o Natal em sua casa de campo em Sandringham. De acordo com o Daily Mail, a monarca desistiu de passar o feriado com a família na propriedade em Norfolk, optando por ficar no castelo de Windsor, onde tem vivido durante a pandemia de Covid-19.

Segundo o jornal, a senhora de 95 anos de idade esperava passar o primeiro Natal desde a morte do príncipe Philip cercada por seus entes queridos na propriedade de Norfolk, muito amada por ela e seu falecido marido. Contudo, após cuidadosa consideração e em meio a temores sobre um aumento nos casos de Covid-19 no Reino Unido, a rainha teve que mudar os planos. Uma fonte real informou ao veículo que ela deveria viajar para Norfolk na quarta-feira, mas não fará mais a viagem. Ela receberá visitantes em Windsor e as diretrizes apropriadas serão seguidas.

Este é o segundo ano consecutivo em que a monarca é forçada a alterar as suas tradições de Natal. Já em 2020, também por causa da pandemia Elizabeth II passou a época festiva no castelo de Windsor com o marido, depois de completarem 73 anos de casados. Os membros da família real fizeram de Sandringham sua base para o Natal e o Ano Novo desde 1988, com a Rainha tradicionalmente retornando a Londres ou Windsor no aniversário da morte de seu pai em 6 de fevereiro.

As comemorações deste ano foram reduzidas em uma tentativa de proteger a rainha vacinada triplamente contra o vírus. Aliás, já havia sido anunciado que a grande refeição familiar pré-natalina, oferecida por ela à dezenas de pessoas em Windsor, não aconteceria. As decisões são um reflexo do atual estado de preocupação que o país atravessa, por causa da pandemia e, mais especificamente, a variante Ômicron.