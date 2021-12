Três anos após acusações de assédio, James Franco admite ter dormido com alunas

24/12/2021 | 16:11



Quase quatro anos após cinco mulheres terem tornado públicas acusações de que o diretor James Franco teria tido condutas sexualmente inapropriadas com elas, Franco admitiu os fatos ocorridos.

As mulheres eram alunas de uma aula promovida por ele, chamada Romance Contemporâneo, e segundo o The Independent, na época o diretor chegou a dizer que as alegações não eram verdadeiras, mas que ele não queria silenciar pessoas que não tinham voz.

Ainda segundo a publicação, em 2019 Franco concordou em pagar dois milhões e 200 dólares, cerca de 12 milhões e 400 reais, para encerrar um acordo judicial com as vítimas.

Agora, em uma recente entrevista para a Sirius XM, ele falou sobre as acusações:

- Olha, eu admito, eu realmente dormi com alunas. Eu não dormi com ninguém em uma aula específica, mas ao longo do curso eu dormi com alunas e isso foi errado.

E ainda continuou, explicando:

- Não foi por isso que eu iniciei as aulas e eu não era quem selecionava os alunos que estariam nelas. Então não foi um super plano da minha parte. Mas sim, tiveram certas instâncias em que, quer saber, eu estava em algo consensual com uma aluna e não deveria estar.