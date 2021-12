Mariah Carey estará no 'Altas Horas' de Natal neste sábado

24/12/2021 | 14:43



Mariah Carey, conhecida como a 'Rainha do Natal', será entrevistada por Serginho Groisman neste sábado, 25. A artista conta que cresceu em um ambiente musical e revela influências de artistas como Stevie Wonder, Michael Jackson e Aretha Franklin.

A cantora também conversou com o apresentador do Altas Horas sobre a importância do combate ao racismo, lamentando o episódio do assassinato de George Floyd, no ano passado. Mariah ainda traz informações a respeito do livro de memórias dela, The Meaning of Mariah Carey, uma autobiografia lançada em 2020, e sobre o especial musical de Natal que estrela este ano.

É também neste sábado que Serginho Groisman e os convidados voltam ao estúdio onde o programa era gravado antes da pandemia de covid-19.

Em virtude da data comemorativa, os participantes contam sobre os "presentes de Natal" que tiveram este ano.

Além de Mariah Carey, o programa contará com as participações das atrizes Juliana Paes, Heloisa Périssé, e Marieta Severo, da influenciadora digital Gkay e do goleiro do Palmeiras, Weverton.

A música fica por conta dos grupos Barões da Pisadinha e Menos É Mais, além da cantora Baby do Brasil e sua filha Zabelê.