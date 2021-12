Obituário - 25 de dezembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/12/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Darly Pereira, 96. Natural de Bebedouro (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria José da Conceição Santos, 91. Natural de Anadia (Alagoas). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernando Paiva, 90. Natural de Paraísópolis (Minas Gerais). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Zilda Turelo, 89. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Manoel Olímpio Rodrigues Sobrinho, 85. Natural de Guanambi (Bahia). Residi no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Luiz de Oliveira, 66. Natural de Santo André. Residia n Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juvenil Ciriaco Lopes, 66. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alaíde Alves de Oliveira Azevedo, 65. Natural de Bela Vista do Paraíso (Paraná). Residia na Vila Carrão, em São Paulo, Capital. Dia 21, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fabiana Medeiros de Oliveira, 32. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Química. Dia 21. Memorial Jardim Santo André



SÃO BERNARDO

Nair Ferraz do Nascimento, 104. Natural de Rio Claro (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Tuodolina Maria da Conceição, 92. Natural de Vitória do Santo Antão (Pernambuco). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Elisa Greco, 93. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Laura Sebastiana Romão da Fonseca, 91. Natural de Poços de Caldas (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Dario de Souza, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Adalberto Felippe, 88. Natural de Ibitiúva, Distrito de Pitangueiras (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Juracy Evangelista da Silva, 88. Natural do Rio Tinto (Paraíba). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Celeste da Conceição Preto, 84. Natural de Portugal. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 21. Vale da Paz, em Diadema.

Maria Mazer Gamba, 80. Natural de Cornélio Procópio (Paraná). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Maria Senhorinha do Espírito Santo, 75. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério do Baeta.

Dimas Aleixo Filho, 73. Natural de Timóteo (Minas Gerais). Residia na Vila Duzzi, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Cristóvão Rodrigues do Nascimento, 68. Natural de Dormentes (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Suely Tereza Filibeli, 67. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nivaldo Sornoqui, 65. Natural de Nova Europa (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Lisete Mara Ponce, 64. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Maria Júlia Gomes e Silva, 64. Natural de Codó (Maranhão). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Luiz Antonio Schon, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Fineir Ferreira Lima, 62. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Maísa Aparecida Oliveira Teles Dias, 57. Natural de Londrina (Paraná). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Supervisora. Dia 21, em Santo André. Memorial Planalto.

Valdilene Boina, 56. Natural de Morumbi (Paraná). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério do Baeta.

Aparecida Lopes da Silva, 53. Natural de Campo Alegre de Lourdes (Bahia). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Patrícia da Conceição Cleto da Silva, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Simone Henrique Pereira Rocha, 34. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Climax, em São Paulo, Capital. Dia 21. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



D I A D E M A

Francisca Oliveira Sousa, 92. Natural de Seabra (Bahia). Residia na Vila São Vicente. Di 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Lúcia Gonzaga Rocha Pinheiro, 91. Natural de Cedro de São João (Sergipe). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Tereza Francisca de Aguiar, 86. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Amadeu Fidelle Filho, 81. Natural de São Caetano. Residia no Jardim São Savério, em São Paulo, Capital. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Delzuita Aleixo Santana, 79. Natural de Crato (Ceará). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 21. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

João dos Santos, 78. Natural de Getulina (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Ana Maria Engreça Mari, 75. Natural de Cubatão. Residia no bairro Pouso Alegre. Dia 21. Jardim da Colina.

Cristiano Ferreira Barros, 67. Natural de Presidente Dutra (Maranhão). Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Maria Salete Izidorio Marinheiro, 51. Natural de Jucás (Ceará). Residi no Jardim das Nações II, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Adriano de Sousa Leal, 45. Natural de Palmeirais (Piauí). Residia no bairro Eldorado. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema



M A U Á

Maria José Nunes da Silva, 92. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 21, em Santo André. Jardim da Colina.