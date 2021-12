Mulher entrega presente a filho de desempregada no Centro de Santo André

Da Redação



24/12/2021 | 12:26



Um presente inesperado em plena véspera de Natal. O pequeno Gabriel Wiliam, de 6 anos, estava com a mãe Raquel Dias, moradora de São Mateus, divisa com a região, no calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima, no Centro de Santo André, quando foi surpreendido por uma pessoa que passava pelo local.

A moça, ao ver a situção de Raquel, que está desempregada, comprou uma bola de futebol de presente para o garoto.

O momento de emoção entre mãe, filho e doadora foi registrado pelo fotógrafo do Diário Celso Luiz.