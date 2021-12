Morre o professor Maffia

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/12/2021 | 12:04



O professor Hélio José Maffia, 89 anos, ex-preparador físico da Seleção Brasileira de futebol, fisicultor, técnico e supervisor de futebol em várias equipes, faleceu hoje (24) em Jundiaí.

Ele era integrante assíduo do Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol) e viabilizou bate-papos com diversos jogadores.

O enterro será hoje (sexta-feira, 24), às 15h no Cemitério Nossa Senhora do Desterro, em Jundiaí.



O ADEUS DOS AMIGOS

“Suas observações e comentários, seja nas reuniões ou nos almoços pós-reunião, ficarão marcados para sempre. Falei com ele pela última vez em seu aniversário de 89 anos. Na primeira reunião do Memofut de 2022 com certeza vamos fazer uma bonita homenagem ao grande professor Maffia” (Alexandre Andolpho Silva, coordenador do Memofut).

“O Memofut perde um importante membro, certamente foi o que mais participou da história do futebol brasileiro” (Domingos Antonio D’Angelo Junior, idealizador do Memofut).

“Que vá na paz, uma marca da sua personalidade” (Rodrigo Saturnino, vice-coordenador do Memofut).

“Um profissional exemplar que muito contribuiu com o desporto do país” (Roberto Peixoto, membro do Memofut).

“As palavras me faltam no momento. Que Deus o tenha em paz e conforte os seus familiares. Foi um querido amigo que tive, com muita honra. Falei com ele pela última vez por telefone há algumas semanas. Vou ao velório mais tarde e transmitirei o abraço de vocês, amigos (Gustavo Carvalho, vice-coordenador do Memofut e autor da biografia do professor Maffia).

A FAMÍLIA

Professor Hélio José Maffia era filho de Salvador Maffia e Tarsila Marchiori Maffia. Deixa a esposa Eris Brocchi Maffia, com quem se formou em Educação Física na Faculdade de São Carlos. Deixa também os filhos Augusto César, casado com Silvia Toledo, de Piracicaba; e João Guilherme, casado com Julie; e as netas Martina, Lorenza e as gêmeas Laura e Lorena.

GRANDE ABC

No dia do seu aniversário, este ano, a página Memória publicou entrevista com o professor Maffia, que lembrou o Grande ABC.

Lembro os encontros de voleibol entre Jundiaí e Santo André pelos Jogos Abertos do Interior, antes, bem antes do grande time da Pirelli de Willian, Montanaro e companhia.

O Santo André tinha aquele jogador grandão, o Moreno (Antonio Carlos Moreno), um dos maiores que vi jogar, que defendeu a Seleção Brasileira até em Olimpíadas e Pan-Americanos. Santo André tinha uma grande equipe, ganhava da gente.