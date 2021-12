Corrida de São Silvestre confirma presença de queniana campeã de 2018

24/12/2021 | 11:42



A organização da Corrida de São Silvestre confirmou a presença da queniana Sandrafelis Chebet, campeã em 2018, na edição deste ano. Com bons resultados tanto nas provas de pistas quanto nas de rua, a corredora africana já entra na lista das candidatas à vitória em São Paulo, no dia 31.

Aos 23 anos, a atleta do Quênia vem se destacando nas provas de 5.000 e 10.000 metros nos últimos meses. Neste segundo semestre de 2021, ela foi a vencedora de duas meias maratonas, a Ijebu Heritage Half Marathon, em julho, e a Edreams Mitja Marato Barcelona, em outubro. E foi a terceira colocada na EDP Lisboa Half Marathon Elite Events, com 1h08min14s, em março, em Portugal.

Em grande fase, Chebet será uma das principais concorrentes das brasileiras, que tentam encerrar um jejum de títulos numa das provas mais tradicionais do País que começou em 2006. Na ocasião, Lucélia Peres chegou na frente e levou a torcida brasileira à festa algumas horas antes da virada do ano.

A 96ª Corrida Internacional de São Silvestre será realizada no dia 31, com percurso de 15 km, com início e fim na Avenida Paulista, após dois cancelamentos. A prova de 2020 não foi realizada por conta da pandemia de covid-19. Chegou a ser remarcada para julho deste ano. Mas a Prefeitura de São Paulo acabou cancelando esta edição fora de sua época tradicional.

Tanto os corredores estrangeiros quanto os nacionais terão que cumprir os protocolos sanitários da corrida. Os atletas precisam apresentar o comprovante de vacinação completa contra a covid-19 ou exibir teste negativo, de antígeno ou RT-PCR, se tomou apenas uma dose da vacina, que não seja a do tipo de dose única.