Corrida reverte mais de 600 quilos de ração para ONG

Da Redação



24/12/2021 | 11:42



A organização da corrida e caminhada virtual 5K Animal contabilizou aproximadamente 600 quilos de ração para cães e gatos, que foram doados à ONG Uapa (União Andreense de Proteção Animal). A entidade, com sede em Santo André, atende protetoras de animais abandonados e famílias em situação de vulnerabilidade que possuem pets.

A 5K Animal reverteu cinco quilos de ração para cada inscrição realizada. O percurso deveria ser registrado e comprovado no site do evento. Quem participou recebeu o kit atleta, em duas versões. A inscrição Big Pet garantiu ao participante uma camiseta, uma medalha e uma bandana para seu pet. Já a inscrição básica deu direito à medalha.

"Já distribuímos cerca de 160 quilos de ração e ainda esta semana, antes do Natal, mais 50 quilos serão entregues. O restante da ração arrecadada será doado a partir da primeira semana de janeiro", explicou a organização da corrida. "A situação está muito difícil e temos sete animais. Contar com a doação da ração nos ajuda muito, pois não temos condições de comprar", disse Érica Aparecida Santos, moradora do Sítio dos Vianas e uma das beneficiadas.

Ainda segundo os organizadores, no mês de maio, devido o sucesso da ação de cunho social, será realizada a etapa física da corrida. "Realmente tivemos muitos pedidos nesse sentido, com avaliação positiva dos apoiadores da iniciativa e, portanto, a corrida presencial é uma realidade", informou a organização.