Rodovias Régis Bittencourt e na Bandeirantes têm lentidão após acidentes

24/12/2021 | 11:15



Acidentes na Régis Bittencourt e na Bandeirantes provocam lentidão em ambas as rodovias no fim da manhã desta sexta-feira, 24, véspera de Natal. Além disso, para evitar congestionamentos ao longo do dia, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) orienta que os motoristas evitem os horários de maior movimento. O trânsito deve ser mais intenso das 15 horas às 19 horas desta sexta-feira. Já no sábado, 25, entre 8 horas e 13 horas. Na segunda-feira, 27, a previsão é das 12 horas às 20 horas.

Segundo previsão das concessionárias, quase 13 milhões de veículos devem circular pelas principais ligações rodoviárias entre a capital, o interior e o litoral de São Paulo no período do Natal ao Ano Novo.

Um acidente na rodovia Régis Bittencourt provoca interdição de uma faixa no km 567,1, em Barra do Turvo, no sentido de São Paulo. Equipes trabalham no local para normalizar o tráfego o quanto antes.

Uma ocorrência na rodovia dos Bandeirantes, no sentido da capital paulista, na altura do km 70, na região de Itupeva, também provoca lentidão na região em ambos os sentidos. Não há interdição de faixas.

Já na rodovia Anhanguera, a concessionária Autoban afirma que tudo permanece tranquilo.

Neste momento, o sistema Anchieta-Imigrantes, que deve receber ao menos 1,1 milhão de carros entre o Natal e o réveillon, também apresenta tráfego normal nos dois sentidos.

As rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto também têm boas condições em ambos os sentidos, segundo a Ecopistas.

Com expectativa de receber 1,4 milhão de veículos entre Natal e a virada do ano, a rodovia Presidente Dutra não registra pontos de parada na manhã desta sexta-feira.

O tráfego também segue normal pelas rodovias Castelo Branco e Raposa Tavares, administradas pela Viaoeste.

A rodovia Fernão Dias também não registra pontos de parada nos dois sentidos da via.

Temperatura

Depois da chuva que atingiu diversos pontos da capital paulista, o tempo começou a melhorar na cidade. A temperatura varia entre 16º C e 24º C. A previsão é de tarde com sol e diminuição de nuvens.

Com pistas molhadas, as concessionárias orientam que os motoristas dirijam com bastante cautela para evitar acidentes.