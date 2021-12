Com 46 pontos, Curry lidera Warriors em vitória sobre os Grizzlies na NBA

24/12/2021 | 10:54



Em mais uma noite de gala, Stephen Curry fez a diferença. O astro do Golden State Warriors anotou 46 pontos e ajudou a equipe de São Francisco a derrotar o Memphis Grizzlies pelo placar de 113 a 104, na rodada desta quinta-feira da NBA. Com a vitória, os Warriors chegam a 26ª vitória na temporada regular e seguem atrás apenas do Phoenix Suns, líderes da Conferência Oeste.

Foi a equipe derrotada, no entanto, que começou melhor na partida. Na primeira parte do confronto, os Grizzlies conseguiram abrir vantagem, mas sem se distanciar muito dos adversários. Jogando em casa, os Warriors conseguiram se recuperar e terminaram a primeira metade da partida somente um ponto atrás dos visitantes: 53 a 52 para os Grizzlies.

Liderados por Curry, os Warriors conseguiram controlar a partida depois do intervalo e, de forma segura, garantir mais uma vitória diante da torcida e se manter com a segunda melhor campanha da NBA: 26 vitórias e seis derrotas. Na quarta posição da Conferência Oeste, o Memphis Grizzlies perdeu sua 14ª partida.

Em Los Angeles, nem mesmo a boa atuação de LeBron James livrou os Lakers da derrota para o San Antonio Spurs, em casa, por 138 a 110, a quinta seguida da equipe. Os campeões da penúltima temporada somam agora 17 derrotas e 16 vitórias na temporada regular e ocupam a 6ª posição da Conferência Oeste. Com 13 vitórias e 18 derrotas, o San Antonio Spurs ocupa a 10ª colocação.

Nesta semana, LeBron havia declarado que o mal desempenho dos Lakers está associado à dificuldade do time em conseguir escalar todos os jogadores e repetir as escalações rodada após rodada. A equipe tem sofrido com os desfalques em razão do afastamento de atletas por conta dos protocolos sanitários da NBA, e também de lesão, como é o caso do Anthony Davis.

Após uma pausa na noite desta sexta-feira, a NBA será retomada no sábado, dia 25, com cinco jogos: Atlanta Hawks x New York Knicks, Boston Celtics x Milwaukee Bucks, Golden State Warriors x Phoenix Suns, Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks x Utah Jazz.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Indiana Pacers 118 x 106 Houston Rockets

Orlando Magic 104 x 110 New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers 96 x 98 Atlanta Hawks

Miami Heat 115 x 112 Detroit Pistons

New York Knicks 117 x 124 Washington Wizards

Dallas Mavericks 95 x 102 Milwaukee Bucks

Denver Nuggets 107 x 115 Charlotte Hornets

Utah Jazz 128 x 116 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 113 x 101 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 113 x 104 Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers 110 x 138 San Antonio Spurs