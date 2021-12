Acidente com ônibus deixa ao menos cinco mortos em Goiás

24/12/2021 | 10:14



Um acidente rodoviário com um ônibus deixou ao menos cinco mortos e 45 feridos no km 508 da BR-153, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana, na madrugada desta sexta-feira, 24. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas morreram no local e outras 45 ficaram feridas.

As informações iniciais apontam que o acidente também envolveu uma carreta e um veículo da concessionária que opera na rodovia, a Triunfo Concebra, por volta das 2 horas da madrugada. O ônibus caiu em uma ribanceira.

"O ônibus que trafegava sentido Goiânia, por motivos a serem apurados, não respeitou a sinalização, invadiu a linha divisória de pista e chocou-se contra a lateral de uma viatura da concessionária, em seguida, colidiu frontalmente com uma carreta, vindo ainda a sair de pista e tombar em área lateral a rodovia", afirmou a Triunfo Concebra em nota.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 15 pessoas tiveram de ser transportadas para atendimento médico em hospital e UPAs da região, enquanto 30 tiveram ferimentos leves.

A corporação ainda divulgou que 27 viaturas e 51 bombeiros atuavam no local ao menos até as 8 horas, além de equipes do Samu, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e da Triunfo Concebra.