Ministério prorroga prazo para emprego da Força Nacional na Terra Indígena Nonoai

24/12/2021 | 09:27



O Ministério da Justiça autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança em apoio à Polícia Federal na Terra Indígena Nonoai, no Rio Grande do Sul, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado. O uso da Força na região será estendido por mais 60 dias, no período de 25 de dezembro de 2021 a 22 de fevereiro de 2022, segundo portaria publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 24.

Em outro ato, também publicado nesta sexta-feira, a Justiça autoriza o emprego da Força Nacional de Segurança em apoio à PF na Terra Indígena Cana-Brava/Guajajara, no Maranhão.

O apoio será dado por 30 dias, podendo ser prorrogado se houver solicitação.