UPA abandonada em Ribeirão Pires preocupa moradores do Parque Aliança

Heitor Agrício

Do Diário do Grande ABC



24/12/2021 | 09:09



A obra para construção de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), que foi abandonada antes de ser finalizada, tem sido motivo de preocupação para moradores do Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Segundo eles, o local tem sido usado com frequência para o tráfico e consumo de drogas.

A unidade começou a ser construída em 2017, ainda na gestão do prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB), mas pouco tempo depois foi abandonada – está na primeira laje. Como o prédio inacabado não é fechado e permite fácil acesso, há preocupação, principalmente, de moradores que são obrigados a passar pelo local à noite, já que a rua não é movimentada e a área não conta com iluminação adequada.

Um morador – que preferiu se manter anônimo por medo de represálias – revelou que a situação está assim há cerca de quatro anos e conta o que já viu no local. “Já presenciei a Prefeitura tirando mendigos de lá (obra abandonada) e queimando o lixo que havia lá dentro, mas não adiantou nada, pois eles voltaram”, comenta. Segundo ele, foi a única ação pública. “Ali é ponto de venda de drogas, encontro de meninos e meninas, crianças correndo naquela laje empinando pipa. E ali é cheio de ponta de ferro, onde elas podem se machucar.”

O morador ainda comenta que a obra abanadonada afeta a segurança do bairro. Acredita que, entre as possíveis soluções para o problema, a Prefeitura poderia isolar a obra para dificultar o acesso ou colocar algum tipo de segurança ou fiscalização no local. “Aquilo está abandonado, não tem Prefeitura nem ninguém tomando conta.” lamenta.

A Prefeitura informa que o terreno é público e que a Secretaria de Segurança Pública, junto da GCM (Guarda Civil Municipal), irá reforçar o policiamento na região.