Rio Grande da Serra conquista quase R$ 70 mi junto ao Estado

Da Redação



24/12/2021 | 08:59



A Prefeitura de Rio Grande da Serra formalizou nesta semana mais dois convênios com o governo do Estado: um para a implantação do consultório veterinário em contêiner, por meio do Programa Meu Pet, no Centro de Zoonoses, e do projeto Areninha, na Vila Lopes. Com mais esses dois acordos o município soma cerca de R$ 70 milhões em recursos oriundos do Estado.

“Nossa cidade nunca teve uma parceria tão forte com o governo do Estado. Ao longo de 2021, apesar de todos os problemas que enfrentamos, firmamos inúmeras parcerias que farão a diferença na vida dos moradores de Rio Grande da Serra. A Carla Morando deputada estadual por São Bernardo, do PSDB é muito mais do que uma deputada. Ela é amiga dos prefeitos do Estado”, disse o prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB).

Também presente no ato de formalização dos dois novos convênios, Carla Morando enfatizou sua alegria em contribuir com a cidade. “Todas essas conquistas são reflexo de um trabalho que vem sendo realizado com muita responsabilidade e comprometimento. Desde que o prefeito Claudinho me apresentou as demandas, venho trabalhando junto com o governo do Estado para garantir o pleito para Rio Grande da Serra. Fico muito feliz em fazer parte de uma gestão, liderada pelo governador João Doria e pelo vice-governador Rodrigo Garcia, que prioriza e entende as necessidades dos municípios”, afirmou.

MAIS INVESTIMENTOS

Entre os convênios firmados com o Estado, por intermediação da deputada Carla Morando, estão a retomada das obras do terminal rodoviário, o projeto da nova estação de trem (Linha 10 – Turquesa), que, além de melhorar a mobilidade urbana, ligará os dois pontos da cidade, beneficiando os 50 mil moradores.

Também estão elencados investimentos na terceira fase do Parque Linear, liberação de R$ 2,6 milhões para pavimentação de vias nos seguintes bairros: Sítio Maria Joana, Chácara São Paulo, Parque América, bairro Santa Tereza e Centro; retomada do programa Cidade Legal, que deverá beneficiar cerca de 1.000 famílias com regularização dos imóveis nos bairros Santa Tereza e Jardim Lavínia; e autorização junto ao DER (Departamento de Estradas e Rodagem) do projeto que viabiliza a construção de alça de acesso na Rodovia SP-122 – Deputado Adib Chammas – ao bairro Santa Tereza.

Na educação, garantiu verbas para reforma de unidades escolares e construção de uma creche, cujo local ainda está em estudo. Na assistência social, a deputada ainda repassou R$ 100 mil para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) da cidade e intermediou a entrega de quase uma tonelada de alimentos via Fundo Social de Solidariedade de São Paulo, entre outras ações. Por fim, há o repasse do vale-gás, que contemplou 825 famílias inscritas no CadÚnico e que não recebem Bolsa Família (agora Auxílio Brasil) no município