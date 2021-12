Estradas de São Paulo terão fiscalização por drones

24/12/2021 | 08:51



Quase 13 milhões de veículos devem circular pelas principais ligações rodoviárias entre a Capital, o Interior e o Litoral de São Paulo no período do Natal ao Ano-Novo, segundo previsão das concessionárias. Do total, 7,5 milhões percorrerão as estradas federais, enquanto 5,4 milhões vão usar as estaduais. O movimento maior será em direção ao Litoral. Serão usados drones em pontos críticos das estradas, fora do alcance das 1.818 câmeras de fiscalização que enviam imagens para os centros operacionais.

Para fugir dos congestionamentos, os motoristas devem evitar horários de pico. Para a saída do Natal, o trânsito deve ficar intenso hoje, das 15h às 20h, e amanhã, das 7h às 14h.

O Sistema Anchieta-Imigrantes, de acesso à Baixada Santista, recebe ao menos 1,1 milhão de carros entre o Natal e o Réveillon. No trecho de serra haverá Operação Descida a partir da manhã de hoje. Na Rio-Santos, que faz a interligação das praias do Litoral Norte e Baixada Santista, passam 1,5 milhão de veículos. Outros 295 mil descem pela Mogi-Bertioga. Em direção ao Litoral Norte, a Tamoios espera 703 mil carros – a descida da serra terá pista extra. A Oswaldo Cruz, acesso a Ubatuba, terá 158 mil carros. Já na Ayrton Senna-Carvalho Pinto, que também atende o Litoral Norte, devem passar 776 mil carros.

No sentido do Interior, pelo sistema Castelo-Raposo, mais o trecho Oeste do Rodoanel, vão passar 2,8 milhões de carros no período do Natal ao Ano-Novo. Pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, que liga a Capital à região de Campinas, trafegam 1,3 milhão de carros.